Juric pre Torino-Venezia: “Voglio aggregare Belotti presto, Vanja è sereno”

1 di 4

CONFERENZA

Siamo collegati dalla sala stampa dello Stadio Olimpico "Grande Torino" per la conferenza stampa di Ivan Juric in vista del prossimo impegno del Toro. Domani, sabato 12 febbraio, alle ore 20.45 i granata affronteranno il Venezia allo Stadio Olimpico "Grande Torino" in una gara valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A 2021/2022.

La conferenza di Ivan Juric pre Torino-Venezia

10.02 - Siamo in attesa dell'arrivo di Ivan Juric

10.15 - E' arrivato Ivan Juric. Inizia la conferenza stampa di presentazione di Torino-Venezia

Che tipo di sfida sarà domani con il Venezia? C'è voglia di riprendere la corsa?

"Il Venezia è una squadra piena di talenti, molti di loro sono sconosciuti ma chi segue lo sa. Squadra che ha buona velocità in attacco, ben allenata. Squadra giusta che sta lottando per salvarsi, mi aspetto una partita al limite. E' un'occasione per ripartire. Abbiamo fatto tante cose positive ultimamente, è giusto riprendere la nostra strada".

Come ha visto Belotti in settimana e Vanja l'ha visto sereno?

"Belotti ha fatto qualche allenamento con noi, si vede che è tanti giorni che sta fuori. Vediamo, vorrei avvicinarlo alla squadra il prima possibile e farlo partecipe. Milinkovic-Savic l'ho visto tranquillo. Fin qui ha fatto un campionato su ottimi livelli che non mi aspettavo sicuramente, gli errori fanno parte del gioco. Si va avanti".

A fine anno sarà contento se?

"A livello di gioco siamo andati oltre rispetto a quello che pensavo. Anche come continuità. Non pensavo che potessimo giocare alcune partite su quei livelli. Rammaricato però per i punti persi all'ultimo minuto, sono penso 6 e danno uno spessore diverso alla nostra classifica. Mi rammarico come risultati, non come prestazione. Importante trovare un'identità chiara e migliorarsi partita per partita, senza ossessione e dare il massimo. Poi si vede".