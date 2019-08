Debrecen-Torino 1-4, Millico: “Questo deve essere un punto di partenza”

Vincenzo Millico ha parlato nel post partita di Debrecen-Torino: “Sono contento per l’esordio europeo e per il goal tra i professionisti all’esordio europeo. I compagni mi hanno cazziato in spogliatoio, spero questo sia un punto di partenza. E’ stata una grande emozione. Il gruppo è più che legato, siamo dei grandi amici.”

Millico è maturato rispetto alla Primavera: “E’ cambiato tutto, i ritmi sono alti, devi essere bravo ad adattarti per migliorarti giorno dopo giorno”.