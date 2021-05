NoiVogliamoNicola: i tifosi lanciano l’hashtag su Twitter

Stanno piano piano aumentando i tweet di sostegno dei tifosi granata alla riconferma di Davide Nicola

Il futuro sulla panchina granata è l'argomento che più scotta e divide in casa Torino. Con la società a spingere l'acceleratore per avere il sì di Juric, si mobilitano i tifosi per sostenere il rinnovo dell'attuale allenatore del Toro, Davide Nicola. Su Twitter sta infatti prendendo piede l'hashtag #NoiVogliamoNicola, con piano piano sempre più tifosi a esprimere la propria preferenza per il tecnico piemontese.