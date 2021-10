Rincon e Sanabria, ultima partita in Sudamerica e poi si vola a Torino: il punto

Ultima partita per i due giocatori sudamericani. Dopodiché un lungo viaggio verso Torino

Gualtiero Lasala

La pausa per le Nazionali sta volgendo al termine: gli ultimi impegni appartengono alle squadre sudamericane, che giocheranno questa notte il terzo impego delle Eliminatorias per Qatar 2022. Tonny Sanabria e Tomas Rincon saranno infatti alle prese con l'ultimo match per le qualificazioni al Mondiale, per poi prendere un aereo transoceanico e tornare a Torino.

SFIDE - Il primo a scendere in campo sarà Sanabria insieme al suo Paraguay. Alle ore 22, la Selezione paraguaiana sfiderà la Bolivia, penultima in classifica, per cercare di accorciare le distanze dalla Colombia, lontana tre punti. L'attaccante granata dopo una partita da titolare e una da subentrato si gioca le sue carte per aiutare la sua squadra e tornare al gol. Il Venezuela di Rincon invece giocherà alle 2 di questa notte (ora italiana): una sfida tutt'altro che semplice per i Vinotinto, che avranno di fronte il Cile. L'ultimo precedente è di buon auspicio: infatti i venezuelani vinsero per 2-1 nel novembre 2020. Il capitano Rincon dovrebbe essere scelto come titolare dal primo minuto, come accaduto d'altronde nelle altre due partite disputate.

RITORNO - Poi inizieranno le corse per Sanabria e Rincon. Infatti dopo la partita di questa notte dovranno prendere un aereo il prima possibile, vale a dire nel pomeriggio di venerdì (ora italiana). Il percorso durerà circa 10/12 ore e i due giocatori - a meno di imprevisti - dovrebbero tornare a disposizione di Juric il giorno antecedente al match contro il Napoli, magari ancora alle prese con il jet lag di un viaggio attraverso l'oceano ma in tempo per partire con la squadra per la Campania, che è regolarmente fissata per sabato pomeriggio. Questo "strapazzo" sulla carta rende difficile un loro impiego dal primo minuto a Napoli, ma si valuterà tutto nell'ultima rifinitura domenicale in Campania.