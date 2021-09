Serbia-Lussemburgo 4-1: Lukic titolare da interno di centrocampo

Una vittoria contro il Lussemburgo per la Serbia: Lukic è partito titolare

Allo Stadio Stella Rossa di Belgrado, la nazionale di Sasa Lukic ha sconfitto per 4-1 il Lussemburgo, grazie ai due gol di Mitrovic, all'autogol di Chanot e al gol finale di Milenkovic. La strada per qualificarsi ai Mondiali 2022 continua per la Serbia, che martedì giocherà a Dublino contro l'Irlanda di Kenny e giovedì nuovamente contro il Lussemburgo.