Serie A, la classifica aggiornata: Torino 13°, il Sassuolo e il Verona lo staccano

La classifica aggiornata al termine del programma odierno in vista della sfida di domani sera tra Napoli e Bologna

Ieri nei tre anticipi vittoria del Milan 1 a 0 sul Torino grazie a Giroud e primo posto solitario per il Diavolo rossonero, poi successo in esterna della Salernitana contro il Venezia 1 a 2 e infine pareggio per 1 a 1 nel derby ligure tra Spezia e Genoa. Oggi alle 18.30 tre partite: la Juventus è caduta fragorosamente in casa contro il Sassuolo per 1 a 2 in quella che è stata l'assoluta sorpresa di questo turno infrasettimanale (emiliani a 14 punti, a meno uno dagli stessi bianconeri), mentre l'Atalanta ha vinto 1 a 3 a Marassi contro la Sampdoria che resta a 9, a meno 2 dal Torino; l'Udinese invece ha pareggiato 1 a 1 contro l'Hellas Verona, appaiando il Torino a quota 11 (scaligeri a più 1 sui granata). Il programma odierno è stato poi completato da altre tre gare. L'Inter ha conquistato il "Castellani" di Empoli (0-2), la Roma ha vinto in rimonta in Sardegna contro il Cagliari dell'ex Torino Walter Mazzarri (1-2 e rossoblù ancora ultimi da soli in classifica) e la Lazio ha sconfitto 1 a 0 la Fiorentina grazie a Pedro. Domani chiuderà la decima giornata il posticipo tra Napoli e Bologna con i partenopei obbligati a vincere per riprendere il Milan.