Spezia-Torino 4-1, le reazioni social: “Avete ucciso la passione di un popolo”

I migliori tweet sulla debacle del Toro a La Spezia

Delusione, rabbia, sconforto e anche tanta paura perché la pesante sconfitta contro lo Spezia è un film già visto: 11 gol subiti in una settimana e la salvezza non è più così al sicuro. Nello scorso campionato era successo con Atalanta e Lecce, in questi tre giorni contro Milan e Spezia si è ripetuto lo stesso copione. E i commenti dei tifosi granata, ovviamente, non sono per nulla gentili nei confronti della squadra.