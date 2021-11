Spezia-Torino: i granata ritrovano Gyasi, Juric conosce Colley e Salcedo

LA SPEZIA, ITALY - JANUARY 11: Emmauel Gyasi of Spezia Calcio in action during the Serie A match between Spezia Calcio and UC Sampdoria at Stadio Alberto Picco on January 11, 2021 in La Spezia, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Sabato alle 15:00, allo Stadio Alberto Picco di La Spezia, il Torino di Ivan Juric, reduce dalla vittoria per 3-0 contro la Sampdoria, è chiamato a scendere in campo e affrontare lo Spezia di Thiago Motta, reduce dalla sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina. Per quanto riguarda gli incroci del match tra passato e presente, in campo sabato pomeriggio, anche un ex granata e uno dello Spezia: si tratta dell'ex granata Gyasi per lo Spezia e dell'ex Spezia Pobega - però squalificato - per il Torino. Nel contesto del match in terra ligure, poi, Juric ritroverà due suoi ex giocatori dei tempi del Verona: Ebrima Colley ed Eddie Salcedo. "Li ho allenati e so quanto spirito hanno, sarà una partita durissima", ha affermato il tecnico granata.