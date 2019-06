Sponsor tecnico: al Toro Camp si usa già materiale griffato Joma

Se n’era già parlato, ma ora è praticamente fatta: dopo 10 anni il Torino non rinnoverà la partnership con Robe di Kappa. Nonostante il Torino non abbia ancora annunciato il nuovo sponsor tecnico, è quasi sicuro che sarà Joma a fornire il materiale tecnico per la stagione 2019/2020. Le anticipazioni degli scorsi mesi trovano conferma sul sito ufficiale del Torino: in una foto di Bava, Cairo e Comi per la fine dei Toro Camp 2019, lo staff tecnico indossa materiale d’allenamento griffato Joma. L’annuncio dell’accordo a questo punto è imminente: sarà il brand spagnolo a disegnare le maglie della prossima stagione.