Test match, Torino U16-Renate U17 2-3: buona la reazione dei granata

Il Torino Under 16 sfida il Renate Under 17 in un test match a Pianezza. I torelli subiscono il gol del 2-3 nei minuti finali

Cecilia Mercatore

Il Torino Under 16 è stato impegnato in un test match contro il Renate Under 17 questo pomeriggio alle ore 16:30 a Pianezza. La prima mezz'ora di gioco è stata priva di occasioni pericolose da parte di entrambe le squadre. Al 35' arriva la prima occasione del Torino con Ceica, il giocatore classe '05 colpisce la palla di testa e sfiora la rete del vantaggio. All'occasione granata risponde subito il Renate: prima Lando compie un'ottima parata da tiro ravvicinato, poi arriva il vantaggio della squadra ospite con Ghibellini al minuto 39. Il raddoppio porta la firma di Mariani: lancio lungo del portiere e l'attaccante si ritrova da solo davanti al portiere granata. Inizia il secondo tempo e il Torino parte subito aggressivo. Buona la reazione della squadra e diversi i campi effettuati dal tecnico granata. Al 65' Terranova accorcia le distanze e all'80' Gerarca pareggia i conti: il numero 18 la stoppa su un lancio lungo, salta il difensore e calcia dritto in porta. Nel finale, dopo un fallo non fischiato su Gallea, lo stesso difensore stende l'avversario, regalando così agli avversari l'azione che porta alla vittoria del Renate.

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): Lando; Gallea, Serra, Omorogbe; Prete, D’Abramo, Colletta, Ferreri, Patruno; Jarre, Ceica. A disposizione: Bresso, Laureana, Scariano, Terranova, Manissero, Haratau, Gerarca, Tahiri, Panetta.

RENATE: Tanzi, Bovi, Fardella, Comi, D'amato, Valussi, Baioni, Ciarmoli, Liscio, Resnati, Ghibellini. A disposizione: Melillo, Mariani, Bovi, Treccozzi, Zaccaria, Molteni, Adamo, Vaccani.

RETI: 39' Ghibellini (R), 45' Mariani (R), 65' Terranova (T), 80' Gerarca (T), 85' Fardella (R)