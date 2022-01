Torino, 5 positivi al Covid-19 in attesa degli altri tamponi: in Serie A sono 52

I granata hanno quattro giocatori positivi (solo il nome di Verdi è stato reso noto), ma nel campionato italiano la situazione è simile per molte squadre

Gualtiero Lasala

Il Covid-19 è tornato ad aleggiare sul campionato di Serie A, soprattutto durante queste vacanze natalizie. Quasi tutte le squadre italiane sono state colpite dal virus, con molti giocatori risultati positivi e di conseguenza messi in quarantena. Il Torino ha comunicato la positività di Simone Verdi, che era già isolato dal gruppo squadra essendo a Bologna per curare il suo infortunio. Dopodiché sono comparsi altri due positivi in casa granata (un giocatore e un componente dello staff), per poi arrivare alle ultime due positività di giocatori di cui non è stato pubblicato il nome.

SOTTO OSSERVAZIONE - Dunque il Toro si avvicina alla prossima partita contro l'Atalanta in emergenza, ma ancora in attesa. Infatti sono previsti dei tamponi per oggi, il cui risultato dovrebbe essere noto soltanto in serata. Juric e il suo staff aspettano gli esiti con ansia, perché potrebbero esserci altre defezioni. Ma non c'è solo il Toro ad osservare: anche l'ASL di Torino ha la lente d'ingrandimento sulla situazione granata, per evitare che altri eventuali positivi vadano a creare una situazione di focolaio. Nel caso dovessero esserci gli estremi per questa circostanza, l'ASL interverrebbe rimandando la partita tra Toro e Atalanta, così come è successo la passata stagione tra Lazio e Torino.

SERIE A - Allargando la lente, in tutta l'Italia calcistica c'è una situazione di emergenza. In totale ci sono 52 persone positive al Covid-19 (44 giocatori e 8 individui del gruppo squadra). Ci sono soltanto tre società che non sono state colpite: Udinese, Milan e Lazio. Tutte le altre hanno a che fare con diverse positività, che verranno ovviamente monitorate, con il rischio di rinvio a data da destinarsi. Alcune società hanno deciso di comunicare i nomi dei giocatori positivi (Juventus, Napoli, Bologna, Cagliari, Genoa, Inter, Sampdoria, Spezia e Verona), mentre le restanti hanno preferito lasciare nell'anonimato i risultati.

DI SEGUITO LA LISTA DEI GIOCATORI POSITIVI IN SERIE A:

ATALANTA

Due individui del gruppo squadra

BOLOGNA

Aaron Hickey

Marco Molla

Nicolas Viola

Nicolas Dominguez

CAGLIARI

Nahitan Nandez

EMPOLI

Tre componenti del gruppo squadra (non specificati i nomi)

FIORENTINA

Un calciatore

Altri tre componenti del gruppo squadra

GENOA

Domenico Criscito

Andriy Shevchenko

Laurens Serpe

INTER

Edin Dzeko

Martin Satriano

Alex Cordaz

JUVENTUS

Giorgio Chiellini

Carlo Pinsoglio

Arthur

LAZIO

Nessun positivo

MILAN

Nessun positivo

NAPOLI

Eljif Elmas

Victor Osimhen

Hirving Lozano

Malcuit e Petagna in isolamento fiduciario per essere stati a contatto con un positivo al Covid-19

ROMA

Un giocatore positivo

SALERNITANA

Sei giocatori positivi

SAMPDORIA

Tommaso Augello

Wladimiro Falcone

Due membri dello staff

SASSUOLO

Due calciatori della prima squadra (non specificati i nomi)

SPEZIA

Viktor Kovalenko

Rey Manaj

Petko Hristov

Mbala Nzola

TORINO

Simone Verdi

Tre giocatori

Un membro dello staff

UDINESE

Nessun positivo

VENEZIA

Un tesserato non entrato in contatto con il gruppo squadra

Un tesserato della Prima Squadra

VERONA

Giangiacomo Magnani