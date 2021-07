Torino-Al Fateh, le formazioni ufficiali: Baselli e Zaza titolari

Le scelte di Ivan Juric e di Yannick Ferrera per l'amichevole di Bressanone

Il Torino è pronto a iniziare la terza amichevole da quando ha iniziato il ritiro in Trentino. Dopo aver sfidato i dilettanti dell'Obermais Merano e del Brixen, i granata sfidano a Bressanone l'Al Fateh di Yannick Ferrera. Ivan Juric e l'allenatore degli arabi hanno diramato le scelte per la sfida.

I granata devono fare a meno di Gleison Bremer, che ancora non si è ripreso dalla contusione alla caviglia, mentre Iago Falque continua con il lavoro a parte. Juric conferma quasi per intero la formazione vista contro il Brixen. Le novità sono la presenze dal primo minuto di Baselli sulla trequarti e di Zaza in attacco, in panchina al loro posto Verdi e Sanabria. Non è presente in distina invece Tonny Sanabria.