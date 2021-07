Torino, al Filadelfia arrivano i teloni fissi: le foto

In questi giorni al Filadelfia vengono installati alcuni teloni anti-spia di colore grigio. La particolarità è che questi teloni sono fissi

Quando Ivan Juric visitò il Filadelfia per la prima volta, lo scorso 1° giugno, una delle prime richieste del tecnico fu di ripristinare il sistema di occultamento del campo principale per garantire la necessaria segretezza degli allenamenti. Il vecchio impianto delle vele retrattili che originariamente “coprivano” il lato di via Spano e via Filadelfia, parecchio costoso, è infatti andato dismesso da tempo per motivi tecnici, con il risultato che da tempo non erano più in servizio. Al contempo, non è stato più ripristinato il sistema elettronico che permetteva di ritrarre e distendere le vele.