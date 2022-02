Torino, allenamento al Fila in vista del derby: lavoro in palestra per Pobega

La formazione granata ha svolto un programma tecnico agli ordini di Ivan Juric in vista del derby di venerdì sera

Il Torino di Ivan Juric continua a preparare il derby della Mole in programma venerdì sera alle ore 20:45 all'Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Tommaso Pobega ha svolto un lavoro in palestra in seguito all'intervento alle ossa nasali di ieri, lunedì 14 febbraio (LEGGI QUI). Il resto della squadra invece, dopo l’analisi tattica al video, ha svolto un programma tecnico agli ordini di Ivan Juric. Domani è in calendario un'altra sessione di allenamento per la formazione granata.