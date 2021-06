Torino, Ansaldi sui social: “Ancora un anno con questa maglia, grato a Dio”

Il commento sui social del giocatore del Torino dopo il rinnovo

"Ancora un anno con questa maglia, grato a Dio per la sua compagnia e il suo amore. E anche grato a tutte le persone per il loro sostegno e amore... Forza Toro sempre...": Cristian Ansaldi accoglie così sui social il rinnovo di contratto sino al 30 giugno 2022 con il Torino. Alla prossima scadenza di contratto l'argentino avrà quasi 36 anni. Al post hanno replicato con grande entusiasmo alcuni dei suoi attuali compagni: da Sanabria a Mandragora, passando per Vojvoda e Falque.