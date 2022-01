Torino, auguri a Giacomo Ferri: l’ex granata spegne oggi 63 candeline

L'ex giocatore ed allenatore del Torino compie oggi 63 anni

Nato il 20 gennaio 1959 a Crema, un paesino nella provincia di Cremona, Giacomo Ferri inizia la sua carriera nelle giovanili dell'omonima città natale, raggiungendo ed esordendo con la prima squadra, per poi passare alle giovanili, Berretti e Primavera, del Torino nelle stagioni dal 1976 al 1978. Fino al 1981, passa poi in prestito alla Reggina, con la quale disputa tre campionati di Serie C1, per poi tornare in maglia granata - dal 1981 al 1989 (anno della retrocessione) - conquistando, con il Torino, 186 presenze e 3 gol in Serie A. Termina la sua carriera da giocatore nel 1993, dopo 4 anni con la maglia del Lecce. Continua nel mondo del calcio dapprima come allenatore delle giovanili della Reggina, sua ex squadra, ottenendo la promozione in Serie B, per poi passare ad essere l'allenatore del Torino: a partire dagli "Allievi" fino a raggiungere la Primavera e la Prima Squadra. Con quest'ultima però, nel finale di stagione 2002-03, la sua esperienza non è stata delle migliori: non conquista neanche una vittoria e conclude il campionato con la retrocessione in Serie B. Nel 2005 lascia i granata, e continua come allenatore del Casale, dal quale viene poi esonerato. Termina così anche la sua carriera da allenatore, ma Ferri ritorna poi al Torino come team manager, ruolo che ricopre fino a giugno del 2010.