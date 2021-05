Torino, chi gioca contro il Milan? Izzo recupero difficile, pronto Lyanco

Continua il periodo di fuoco per il Torino che si prepara a sfidare mercoledì sera il Milan in una gara valida per la 36^ giornata di Serie A. La squadra di Nicola è reduce dal pareggio di Verona e deve riuscire ad avere continuità di risultati per provare ad aumentare sempre più il divario con il Benevento, impegnato nella difficile trasferta di Bergamo.