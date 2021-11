Torino, chi gioca contro l’Empoli? Pjaca ora insidia Brekalo e Praet

Dopo la sconfitta subita domenica per mano della Roma, il Torino tornerà in campo giovedì 2 dicembre per sfidare l'Empoli in una gara valida per il 15^ turno di Serie A. L'allenatore granata Ivan Juric dovrà tenere conto di una lunga lista di indisponibili quando stilerà la lista dei convocati e di conseguenza la formazione iniziale che tutto lascia pensare verrà schierata ancora con il consueto 3-4-2-1. Come preventivato immediatamente dopo la sfida con la Roma, capitan Andrea Belotti starà fuori a lungo e oltre al Gallo ci sono alcuni lungodegenti come Verdi, Ansaldi e Mandragora che non prenderanno parte alla gara. Non sarà della partita nemmeno Rodriguez e Singo e Buongiorno sono in dubbio.