Torino, col Parma senza Verdi e Mandragora: da Baselli a Lukic, le alternative

Nicola avrà una settimana per pensare alle alternative, ma quelle contro i ducali saranno assenze pesanti

Piove sul bagnato in casa Torino. La sconfitta contro il Napoli è perdonabile per la netta superiorità della squadra di Gattuso e difficilmente il Torino avrebbe potuto ottenere di più. Il vero rammarico, forse, arriva dai cartellini. Giallo per Verdi (che era diffidato) e rosso per Mandragora . I due salteranno così la partita di lunedì prossimo contro il Parma. Una sfida chiave per la salvezza.

SOSTITUTI - L'allenatore granata dovrà quindi ripensare il centrocampo, che perde due titolari su tre. Posto che ha già sorpreso con alcune scelte interessanti in passato, appare difficile pensare che Nicola possa rinunciare a Rincon in una partita simile. Gli altri due posti potrebbero essere presi da Baselli e Lukic. Il bergamasco in allenamento è stato provato anche come regista e quindi potrebbe essere lui a prendere il posto di Mandragora: ma molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche, ultimamente ha giocato solo spezzoni di gara per un problema ad una caviglia. Il serbo, invece, è stato protagonista ad inizio campionato giocando come trequartista, poi si è un po' spento: col Parma potrebbe essere la sua gara. Ma in lizza ci sono anche Linetty (entrato a gara in corso col Napoli) e Gojak, che ha giocato titolare a marzo con la Sampdoria per poi non vedere più il campo. Insomma, a livello strettamente numerico le alternative ci sono. Ma la qualità tecnica di Mandragora e Verdi non sarà facile da rimpiazzare, in una partita dove servirà fare la partita e segnare.