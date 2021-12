Torino-Empoli 2-2, Andreazzoli: “Occorreva maturità, abbiamo ancora margini”

Al termine di Torino-Empoli, Aurelio Andreazzoli è intervenuto ai microfoni di Dazn prima e in conferenza stampa poi per commentare il risultato della partita, che ha visto i suoi rimontare due reti ai granata e chiudere il match sul 2-2. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei toscani.

“Siamo contenti. La gara si era messa male e occorreva maturità per poter rimanere in equilibrio e fare le cose che sappiamo fare. Non è scontato che con la superiorità numerica si possa avere vantaggio se non lo persegui con idee e tranquillità. Noi siamo alla ricerca di volta in volta di uno step migliorativo e la squadra ha ancora dei margini”.