Torino-Empoli: esordio in Serie A per l’arbitro Andrea Colombo

Il prossimo match del Torino contro l'Empoli in programma giovedì alle 18.30 allo stadio Olimpico Grande Torino sarà diretto da Andrea Colombo, fischietto della sezione di Como. Sarà l'esordio in Serie A per il fischietto lombardo che in questa stagione ha diretto cinque partite in Serie B (Parma-Benevento, Cittadella-Pordenone, Pisa-Reggina, Cosenza-Ternana e Cremonese-Spal) e una in Coppa Italia (Sampdoria-Alessandria). Colombo è stato designato come quarto uomo in questa stagione per sei partite: Cagliari-Spezia, Bologna-Genoa, Udinese-Fiorentina, Juventus-Roma, Torino-Sampdoria e Verona-Empoli.