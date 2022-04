Torino, il 23 aprile 1995 l’esordio di Moreno Longo in granata

27 anni fa, l'ex tecnico granata Moreno Longo esordiva in Serie A con la maglia del Torino

Nella giornata di oggi di 27 anni fa, l'ex granata Moreno Longo ha esordito con la maglia del Torino in Serie A: era il 23 aprile 1995, Milan-Torino. La partita quel giorno si giocava nello stadio del Bologna, in quanto San Siro aveva subito una squalifica: i granata di Sonetti, in quella sfida persero per 5-1, ed il tecnico granata si era affidato fin dal 1' a Moreno Longo. Un giovane ragazzo, 19enne, emerso - dopo un percorso nel settore giovanile granata - tra i giocatori della Primavera. Da quel momento, inizia la carriera di Longo: l'esordio con il Bologna in piena corsa salvezza, e nelle partite successive ha dato la sua presenza anche contro il Napoli a gara in corso. Con il Torino, in Serie A totalizzerà 13 presenze , e 33 presenze in totale (Moreno Longo fu presente anche all'amara retrocessione), fino al 1997 quando iniziò a vestire la maglia del Chievo. Nel 2009 ritorna in granata come allenatore, e nel 2013 prende in mano la Primavera, con cui vince poi uno scudetto e una supercoppa. A febbraio 2020, invece, ritrova da allenatore anche la Prima Squadra.