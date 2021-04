Torino, il backstage del servizio fotografico: che siparietto Milinkovic-Rincon!

Le foto del dietro le quinte del servizio fotografico del Torino tra tenuta da gioco e vestimenta

Il Torino Calcio attraverso i suoi canali social ci porta dietro le quinte del set fotografico andato in scena ieri presso lo stadio Filadelfia. Scatti rubati in attesa della fotografia ufficiale della squadra alla presenza anche del presidente Urbano Cairo. I granata sono stati immortalati in una doppia fotografia: la prima in tenuta da gioco, la seconda con la vestimenta ufficiale firmata da Gutteridge.