Torino, infortunio Warming: lesione di primo grado all’ileo psoas, le ultime

La ripresa del Torino al Filadelfia e la situazione dell'infermeria granata: le ultime sulle condizioni di Warming

Dopo il pareggio contro il Milan, il Torino è tornato a lavorare al Filadelfia per iniziare la preparazione del match contro la Lazio. I giocatori che ieri sono scesi in campo contro i rossoneri hanno fatto un lavoro di scarico, mentre chi non è stato chiamato in causa ha svolto una sessione tecnica.