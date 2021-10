Torino-Juventus 0-1, Juric: “Pagati errori fatti anche in settimana”

Al termine del derby della Mole, Ivan Juric ha commentato ai microfoni di DAZN prima e di Torino Channel poi il risultato che ha visto i suoi granata uscire sconfitti per 1-0 all'85': Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Potevamo fare più male alla Juve alzando la qualità. Nel secondo tempo loro hanno accelerato e noi abbiamo tenuto per lunghi tratti. I ragazzi hanno dato il massimo, ma ho dovuto metterli in posizioni non naturali per necessità e si è risentito un po'. Poi nel calcio si paga tutto, errori fatti anche in settimana che potevamo gestire molto meglio, non solo quelli che vediamo la domenica". Il tecnico croato ha poi proseguito, sottolineando l'amarezza dopo il risultato finale: "C'è grande dispiacere, soprattutto per i ragazzi. Abbiamo fatto un primo tempo di grandissimo livello e avremmo dovuto accelerare di più. Ci mancano giocatori in avanti di qualità. Lukic lo abbiamo adattato. Abbiamo speso tanto, non avevano giocatori giusti e l'abbiamo pagata cara".