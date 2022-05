Torino, la classifica dei giocatori più impiegati: in testa Lukic e Bremer

Tanti nomi nuovi in top 10 rispetto alla scorsa stagione: cambio di passo per Rodriguez, Vojvoda si conquista la fiducia di Juric

Irene Nicola

Nel primo anno della gestione di Ivan Juric, si sono stabilite nuove gerarchie. C'è chi si è confermato in termini di minutaggio facendo un salto di qualità, chi ha beneficiato del cambio al timone e ha trovato nuovi stimoli e chi invece ha fatto un passo indietro.

IL PODIO - Nessuno è stato impiegato più di Sasa Lukic nel corso dell'intera stagione. Il centrocampista granata ha giocato 3173 minuti, suddivisi in 35 presenze stagionali. L'altro perno non può che essere Gleison Bremer, che di minuti ne ha giocati 3082. E potrebbero essere di più se si considera anche solo l'infortunio che ha tenuto fuori il brasiliano nelle ultime due gare. Inoltre Bremer è l'unico giocatore in tutta la rosa ad essere partito titolare in tutte le partite in cui ha giocato. Se si guarda alla scorsa stagione, non è tanto il minutaggio a sorprendere - Bremer era stato il più impiegato, Lukic era nella top 5 - quanto l'esplosione di entrambi, diventati punti di riferimento inamovibili. Al terzo posto c'è invece Wilfried Singo con 2749 minuti, anche per lui 35 presenze, record condiviso con Lukic. L'ivoriano ha giocato quasi mille minuti in più rispetto allo scorso anno, sintomo della fiducia che ha Juric in lui.

LE SORPRESE - Tante le sorprese quando si scende dal podio. Medaglia di legno per Ricardo Rodriguez, con 2656 minuti all'attivo, più del doppio rispetto allo scorso anno quando occupava il 16esimo nella classifica dei giocatori più impiegati. Quinto Vanja Milinkovic-Savic, seguito dai nuovi arrivati Tommaso Pobega (2429 minuti) e Josip Brekalo (2391). Altri tre giocatori che hanno superato le aspettative chiudono la top 10. Il primo è Mergim Vojvoda con 2106 minuti, non pochi se si considera che prima di fine novembre il kosovaro aveva trovato pochissimo spazio a destra, mentre dopo si sarebbe imposto come titolare a sinistra. Al nono posto c'è invece Antonio Sanabria (1903), a lungo unica scelta in attacco a causa dell'infortunio di Belotti. Chiude la classifica Koffi Djidji (1847), che nella scorsa stagione era stato in prestito al Crotone e al rientro a Torino ha saputo imporsi nel terzetto difensivo.

IL CONFRONTO - Se si fa un confronto con la top 10 dello scorso anno tanto è cambiato. Assente dalla top 10 Andrea Belotti - secondo per minutaggio dietro a Bremer nella scorsa stagione -, dato che non sorprende a causa dei due lunghi infortuni che hanno penalizzato la stagione del Gallo, a cui Juric avrebbe voluto invece dare più spazio. Passo indietro per Armando Izzo - quinto per inamovibilità nella stagione 2020-2021 - scivolato nelle gerarchie con Juric e tornato in corsa per un posto da titolare solo a stagione inoltrata, dato che spiega i 529 minuti giocati in una stagione. Poco spazio anche per Cristian Ansaldi e Karol Linetty, passati rispettivamente da 1947 e 1832 minuti a 690 e 896. Diametralmente opposto il minutaggio riservato a Simone Zaza: da 1491 minuti a 129.