Torino, la giornata: allenamento e esordio su eFootball PES 2021

Le attività previste quest'oggi per i granata

Giornata piena di impegni per il Torino FC. Gli uomini di Davide Nicola, proseguiranno oggi la preparazione in vista del Derby della Mole con la Juventus in programma per il 3 aprile allo stadio Olimpico Grande Torino. Il Team eSports granata invece esordirà su PES nel torneo organizzato da Infront, PG Esports e Lega Serie A, che si disputerà negli studi Infront e si articolerà con quattro gironi all’italiana, con gare di andata e ritorno. Il Toro è sono stato inserito nel Gruppo B insieme ad Atalanta eSports, Crotone eSports e Sampdoria eSports e sarà possibile seguirne le gare a partire dalle 15:30 sul canale Twitch della Lega