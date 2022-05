Torino, la giornata: i granata si preparano in vista del Verona

Oggi una sessione di allenamento a porte chiuse per la squadra di Juric, che prepara il rush finale

Il Torino di Ivan Juric effettuerà oggi una sessione di allenamento a porte chiuse in vista del match contro il Verona di sabato prossimo, gara valida per la penultima giornata di campionato. Sono indisponibili Antonio Sanabria (problema all'ileo-psoas) e Alessandro Buongiorno (lesione a un polpaccio). Tutti disponibili al momento gli altri giocatori, anche se al Bentegodi mancherà Wilfried Singo per squalifica.