Le attività in programma quest'oggi per Belotti e compagni

Dopo la ripresa delle attività nella giornata di ieri, il Torino di Davide Nicola torna in campo per preparare la sfida in trasferta contro il Bologna di Mihajlovic, il cui fischio d'inizio è fissato per le 20:45 di domani sera sul terreno del Dall'Ara. In programma per oggi quindi una seduta mattutina al Filadelfia per Belotti e compagni.