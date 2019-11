Torna in campo il Torino di Walter Mazzarri dopo il giorno di riposo in vista della sfida con l’Inter di sabato sera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino. Per i granata non impegnati con le rispettive Nazionali, quest’oggi è in programma un allenamento a porte aperte al Filadelfia alle ore 15 a cui potranno accedere tutti i tifosi.