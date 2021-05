Torino, l’allenamento di oggi: ancora terapie per Milinkovic-Savic e Murru

Il report della seduta di allenamento di oggi: analisi tattica a video e lavori sul possesso palla per i granata

Agli ordini di Davide Nicola, i granata si sono allenati questa mattina al Filadelfia per continuare la preparazione della gara di domenica con il Verona. Dopo l’analisi tattica a video, il Mister ha dapprima fatto svolgere l’attivazione muscolare con torelli, poi ha diretto esercitazioni a tema e lavori sul possesso palla. Nel frattempo ancora terapie per Milinkovic-Savic e Murru, che come ieri non hanno partecipato all'allenamento. In programma per domani una nuova seduta.