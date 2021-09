Torino-Lazio 1-1, Martusciello: “Granata difficili da affrontare, ti soffocano”

Le parole del vice tecnico dei biancocelesti al termine della gara dello stadio "Olimpico-Grande Torino"

Redazione Toro News

Cala il sipario su Torino-Lazio. Ora spazio alle dichiarazioni postpartita. La Lazio ha dovuto rinunciare a Maurizio Sarri, squalificato. Davanti ai microfoni si presenta il suo vice Giovanni Martusciello: "Soddisfatto per la prestazione e per l'impegno. Partita complicata. La squadra si è comportata bene contro una squadra forte. C'è stata una disattenzione sul gol, ma abbiamo reagito a differenza di 4 giorni fa e siamo arrivati al pareggio. Siamo contenti. I ragazzi hanno dato tanto. Ci sono margini enormi di miglioramento. Il risultato ci dona speranza e forza". Sulle parole di Immobile: "Ciro vorrebbe vincere tutte le gare, come tutti i calciatori. Non dobbiamo andare dietro all'opinione della gente. Dobbiamo prendere atto di piccoli passi in avanti. I ragazzi stanno dando grande disponibilità. Alcuni concetti sono in via di guarigione, quindi bene così per il momento".

E poi: "Secondo me, abbiamo prodotto poco perchè abbiamo dovuto lavorare sporco. Il Torino ci ha costretto a questo. Abbiamo costruito di più all'inizio della seconda parte. Giochiamo ogni tre giorni e quindi è difficile lavorare. La difesa sta facendo bene e lavora bene da reparto. Si stanno pagando degli errori individuali a caro prezzo. Nel calcio, però, bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno". Ancora: "In due mesi non si possono stravolgere dei concetti. Stiamo cercando di far passare alcuni concetti. Delle idee devono ancora passare. Ora è ancora il momento del pensiero e ciò porta a dei ritardi. Durante la settimana si vedono dei grandi miglioramenti. Per il sarrismo non è una questione temporale, l'importante è che i ragazzi comprandano i concetti. Tante energie vengono spese per questo. Giocare ogni tre giorni non aiuta il lavoro".

Così Martusciello su DAZN: "Si è fatta un'ottima partita contro una squadra che in questo momento è difficilissima da affrontare. Nel secondo tempo stavamo venendo fuori, poi c'è stato un errore in uscita che ha portato al loro gol. Però bisogna sottolineare la bella reazione della squadra che ha portato al pareggio". Cosa sta mancando alla Lazio? "La continuità negli allenamenti, abbiamo bisogno di lavorare su alcuni principi che non sono stati assimilati nella maniera migliore. Si sta attraversando un momento di crescita e di conoscenza provando ad innestare dei principi di gioco completamente differenti dal passato. Da parte dei ragazzi c'è grande disponibilità, ma ci vuole del tempo per concretizzare quello che di buono stiamo vedendo in allenamento. Siamo estremamente sereni e la società ci sta vicino perchè vede che c'è un lavoro dietro". Ancora Martusciello: "Il Torino non è quello dell'anno scorso, questa è una squadra che soffoca le squadre che vogliono giocare a calcio. Sono superiori per agonismo, sono forse abituati a fare quella roba lì per caratteristiche.