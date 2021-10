"Grazie per il vostro sostegno, vittoria importante. #forzatoro": Sasa Lukic celebra con questo ringraziamento al popolo granata la vittoria per 3 a 2 contro il Genoa di ieri sera. Buona partita in mediana da titolare per il serbo che ha fatto coppia con Tommaso Pobega, in attesa del rientro di Rolando Mandragora. Tra i primi a commentare il suo compagno Josip Brekalo.