Torino, Marko Pjaca spegne oggi 27 candeline

Marko Pjaca compie oggi, venerdì 6 maggio, 27 anni: nasceva a Zagabria nel 1995

Nato a Zagabria il 6 maggio del 1995, Marko Pjaca compie oggi 27 anni. Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria, dell'NK Zet e del Lok. Zagabria, con il quale nel 2012 entra nella massima serie. Due stagioni dopo torna alla Dinamo Zagabria, per poi nel 2016 arrivare in Italia alla Juventus. Nel 2017 subisce un infortunio al ginocchio che lo costringe a rimanere ai box per più di metà anno, e nel 2018 viene poi ceduto in prestito prima allo Schalke 04 fino al termine della stagione, e successivamente alla Fiorentina, club con il quale segna il suo primo gol in Serie A. Colpito da un altro grave infortunio, è costretto a terminare la stagione anticipatamente e torna così alla Juventus, prima di venire nuovamente ceduto all'Anderlecht prima e al Genoa successivamente. Nella sessione estiva del mercato del 2021, Pjaca viene poi ceduto in prestito con diritto di riscatto al Torino. Con la maglia granata, Marko Pjaca ha totalizzato fino ad oggi 24 presenze e 3 reti.