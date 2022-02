Torino, match day: alle 12:30 in campo contro il Cagliari

Alle 12:30 all'Olimpico Grande Torino i granata sfideranno i rossoblù di Mazzarri

Nella giornata di oggi, domenica 27 febbraio, il Torino di Juric e il Cagliari di Mazzarri saranno le prime due squadre ad affrontarsi: il fischio d'inizio della gara tra i granata e i rossoblù è previsto alle 12:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. La sfida di oggi rappresenta per il club sardo un ulteriore obiettivo per la lotta alla salvezza - Cagliari attualmente 18^ in classifica - mentre per il club di Urbano Cairo rappresenterebbe l'opportunità di rimettersi in carreggiata dopo le ultime prestazioni, ritrovando la vittoria che in casa manca dal 10 gennaio contro la Fiorentina.