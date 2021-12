Torino, nessuna lesione per Praet: partecipa alla trasferta di Milano

Il trequartista è partito con il resto del Torino per la trasferta di Milano a seguito degli accertamenti medici

Dennis Praet è partito con il gruppo squadra per la trasferta di Milano. Il trequartista belga, sostituito anzitempo nel match contro il Verona per un disturbo muscolare, si è sottoposto ad accertamenti negli scorsi giorni, che non hanno evidenziato lesioni muscolari. La diagnosi medica conferma quindi le sensazioni a caldo del postpartita, in cui Ivan Juric aveva parlato di fastidio ai flessori con possibile stiramento, specificando comunque che non si sarebbe trattato di un infortunio grave. Il tecnico granata però aveva allo stesso modo ribadito più volte che Praet avrebbe comunque saltato in toto la trasferta contro l'Inter. Invece non sarà così: il belga quantomeno sarà a Milano con i compagni.