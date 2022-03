Torino, Ricci premiato come miglior giovane di serie B della passata stagione

Il giocatore granata classe 2001 ha ricevuto il riconoscimento per la passata stagione all'Empoli

Samuele Ricci è stato premiato dall'Associazione Italiana Calciatori come miglior giovane di serie B della passata stagione. Il giocatore granata classe 2001, arrivato sotto la Mole durante lo scorso mercato invernale di riparazione, ha ricevuto il riconoscimento per la passata stagione all'Empoli, quella che ha permesso al club toscano di salire in Serie A. Sono 35 le presenze, 2 i gol e 4 gli assist che Samuele Ricci conta nella stagione 2020/2021 in Serie B con l'Empoli, società nella quale è cresciuto calcisticamente.