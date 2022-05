Torino-Roma, De Siervo: “Valutiamo l’anticipo”. Pressioni dalla Capitale

L'ultima giornata di campionato - come da regolamento - prevede la contemporaneità delle partite della squadre che lottano per gli stessi obiettivi: la Roma impegnata nella finale di Conference vorrebbe anticipare il match con i granata

Luigi De Siervo, amministrazione delegato della Lega Serie A, ospite al programma "Calcio Totale" in onda su RaiSport ha parlato della possibilità di anticipare Torino-Roma, gara in programma nell'ultima giornata di campionato, per venire incontro ai giallorossi che disputeranno il prossimo 25 maggio 2022 alla National Arena di Tirana (in Albania) la finale di Conference League contro gli olandesi del Feyenoord. La richiesta è stata fatta espressamente dal tecnico giallorosso José Mourinho dopo la vittoria nella semifinale con il Leicester. "Sono in atto delle verifiche - ha dichiarato De Siervo - la notizia è che l'anticipo non può esser concesso seduta stante, la regola della Serie A è che le gare con lo stesso obiettivo si giochino in contemporanea. Al netto di un principio generale, analizziamo ogni possibilità". Ricordiamo che l'ultima giornata di campionato - come da regolamento - prevede la contemporaneità delle partite della squadre che lottano per gli stessi obiettivi: per questo motivo la Roma - ancora in lotta per un posto in Europa - dovrebbe giocare allo stesso orario di Lazio, Fiorentina e Atalanta. Sui social i media romani hanno lanciato l’hashtag #ANTICIPATELAROMA per tenere alta l’attenzione sull’argomento. La Lega sta prendendo tempo proprio perché, da regolamento sottoscritto con le tv per i diritti delle partite, la contemporaneità per gli obiettivi comuni è concessa per l'ultima giornata e l'anticipo della Roma potrebbe compromettere questa clausola.