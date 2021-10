Torino, Science in Sport è il nuovo official Sports Nutrition Partner

La soddisfazione del Direttore Operativo del Torino: "Siamo contenti di accogliere uno dei leader nel settore nella famiglia granata"

Il Torino ha comunicato, tramite una nota ufficiale sul sito, una nuova collaborazione per la stagione 2021-22 con Science in Sport (Sis), che assume così la qualifica di Sports Nutrition Partner. "Azienda leader nell'alimentazione sportiva - scrive il club granata, manifestando la soddisfazione per la nuova partnership - Sarà fondamentale nel supportare la prima squadra con prodotti, best practice e esperienza professionale".

LE VOCI - Conseguentemente all'annuncio sono arrivate anche le dichiarazioni di Sam Driver, Global Head of Elites: “Sono felice di poter annunciare la nostra prima partnership italiana nel mondo del calcio, una dimostrazione della presenza sempre più intensa di Science in Sport nell’Elite football. Lavoriamo insieme ad oltre 150 squadre professionali, fornendogli integratori sportivi sicuri e controllati, di livello mondiale. Con il lancio della nuova struttura di distribuzione in Italia, le squadre d’elite possono ora accedere con facilità a prodotti sportivi di qualità mondiale. È straordinario che ora potremo collaborare con un club come il Torino FC”. Alle sue parole ha risposto Alberto Barile, Direttore Operativo del Torino: “Siamo contenti di accogliere Science in Sport - uno dei leader nel settore - nella famiglia granata. Questa partnership fornirà prodotti di alta qualità ai nostri calciatori, migliorando un aspetto fondamentale del loro lavoro”.