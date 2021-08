Torino, seduta tecnica per i granata in vista della trasferta a Firenze

Sessione pomeridiana per i granata di Juric, domani mattina ultimo allenamento prima della partenza

In vista della trasferta contro la Fiorentina, il Torino ha svolto una seduta d'allenamento pomeridiana. I granata hanno prima fatto un'analisi tattica al video, dopodiché hanno proseguito sotto le direttive di Ivan Juric per una seduta tecnica. Hanno lavorato a parte, perché stanno ancora recuperando dai rispettivi infortuni, Millico e Kone. Il Toro svolgerà l'ultimo allenamento al Filadelfia domani mattina. Poi ci sarà il consueto pranzo in comune e la partenza per il ritiro prepartita.