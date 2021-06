Torino, Singo ha un nuovo look: si regala le treccine per le sue vacanze

Nuova capigliatura per il laterale difensivo del Torino

Nuovo look per Wilfried Singo. L'ivoriano si è fatto le treccine e ha esibito la sua nuova capigliatura sui social. Un'acconciatura tipicamente estiva e africana per il laterale del Torino che ha iniziato il proprio periodo di vacanza prima del rientro a Torino, quando incontrerà il suo nuovo tecnico Ivan Juric. Dalle foto su Instagram non si capisce, ma c'è da scommettere che anche con le treccine sia rimasto sulla nuca il cumulo di capelli porta fortuna del giocatore granata.