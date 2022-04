Torino-Spezia: granata motivati a far bene e in cerca della vittoria in casa

Il Torino si prepara alla sfida contro lo Spezia: battere la bestia nera per tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi

LE MOTIVAZIONI - Il Torino ha voglia di far bene. Juric ha chiesto questo ai granata in un finale di stagione che a livello di classifica ha poco da dire, ma che allo stesso modo non è privo di ambizioni a livello di gruppo. Contro la Lazio si è vista una squadra che ha messo in campo la giusta tensione, andando a cercare una vittoria che contro una big non è ancora mai arrivata. Ora, il Toro proverà a ripetersi con lo Spezia, per sfatare un altro dato, quello che vede i granata decisamente più in difficoltà contro le piccole. Contro i liguri peraltro c'è un conto aperto da saldare. L'ultimo episodio la sconfitta subita da Belotti e compagni all'andata per mano di Sala, quello più scottante l'umiliante sconfitta al Penzo che ha rischiato di mandare il Torino in B.