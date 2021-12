Torino-Verona 1-0, Juric: “Tre punti, siamo decimi e va benissimo così”

Al termine della sfida del 18^ turno tra Torino e Verona Ivan Juric ha commentato la partita rilasciando le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “Abbiamo fatto tre punti, siamo decimi e va benissimo perché abbiamo fatto tante partite dove ci è andata male. Penso che abbiamo fatto un primo tempo benissimo senza concedere nulla all’Hellas invece nel secondo tempo abbiamo fatto male. Quando dobbiamo rallentare per le caratteristiche che abbiamo facciamo fatica e perdiamo anche le abilità che abbiamo in inserimento e aggressività. Anche a Cagliari è andata così è abbiamo sofferto un po’. Però va bene, cioè va alla grande. C'è tanto da migliorare su tanti aspetti ma la squadra ha fatto passi in avanti grandissimi pensando agli ultimi due anni. Poi di certo c'è molto su cui lavorare".