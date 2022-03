Toro, ballottaggio a tre sulla trequarti: Brekalo, Pobega o Seck sulla destra

Juric in conferenza spiega le tre scelte per sostituire il lungodegente Praet: "Giocherà uno di loro a Bologna"

Alberto Giulini

Che l'assenza di Praet sarebbe pesata e non poco lo si era subito intuito, innanzitutto per il valore del giocatore in sé. A questo nelle ultime settimane si è aggiunta l'assenza in rosa di un altro giocatore con le caratteristiche del belga. E così Juric è stato costretto a rivedere i suoi piani, confermando il 3-4-2-1 ma cambiando il giocatore da impiegare a destra sulla trequarti.

BREKALO - Tre le principali opzioni per il tecnico, che a Bologna sarà chiamato a scegliere tra giocatori con caratteristiche differenti tra loro. Una possibilità è quella già vista contro Venezia e Cagliari: maglia da titolare per Pjaca e spostamento di Brekalo sulla destra. Una soluzione sicuramente percorribile, ma che non valorizza al meglio il croato ex Wolfsburg. "Lì rende meno rispetto al centrosinistra" ha voluto ribadire ancora una volta Juric nel presentare la gara contro il Bologna.

POBEGA - Nel derby la scelta era invece ricaduta su Pobega, elogiato dal tecnico al termine dell'incontro: "Ha fatto bene in quella posizione, volevo che attaccassimo di più sulla sinistra per chiudere sulla parte opposta. Ha fatto una partita tosta e solida come mi aspettavo". L'assenza di Mandragora contro il Cagliari ha quindi costretto Juric a riportare il triestino in mediana, ma oggi a Bologna Pobega torna ad essere uno dei tre candidati per una maglia a destra sulla trequarti ed appare il favorito per spuntarla nel ballottaggio.

SECK - Accanto ai più esperti Brekalo e Pobega non va trascurata la candidatura di Seck, prelevato a gennaio dalla Spal. Il senegalese ha caratteristiche completamente diverse da Praet, ma sulla destra sarebbe impiegato nel suo ruolo naturale. Il classe 2001 ha giocato appena una manciata di minuti la scorsa settimana contro il Cagliari, ma è stato lo stesso Juric ad annoverarlo tra i possibili titolari sulla trequarti: "Adesso abbiamo anche la soluzione Seck che è cresciuto tanto oltre a Brekalo e Pobega, giocherà uno di loro tre".

GLI ALTRI - Ballottaggio a tre, dunque: sarà uno tra Brekalo, Pobega e Seck a prendere il posto lasciato libero dal lungodegente Praet. In quello stesso ruolo ad inizio anno era stato spesso impiegato Linetty, ma le parole del tecnico fanno intendere come ad oggi il tecnico sia più orientato su altre scelte. Discorso analogo per Warming, impiegato a destra nel finale contro il Venezia ed in Coppa Italia contro la Sampdoria: ad oggi nelle gerarchie non è sullo stesso piano dei tre giocatori menzionati. E così a Bologna toccherà ad uno tra Brekalo, Seck e Pobega sulla destra, con quest'ultimo favorito.