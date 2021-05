Toro, chi gioca a La Spezia? Tornano tutti i titolari per lo scontro salvezza

In casa Toro non c'è tempo per leccarsi le ferite, i granata dovranno cancellare immediatamente la pesante sconfitta subita per mano del Milan. Sabato, infatti, si torna già in campo e l'avversario di turno sarà lo Spezia di Vincenzo Italiano. Belotti e compagni avranno così subito l'opportunità di rimettersi in strada e vendicare il passivo incassato mercoledì sera.