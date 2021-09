Toro, gli infortuni limitano Juric: quattro assenze tra attacco e trequarti

Pjaca si aggiunge a Belotti, Praet e Zaza: così un reparto sovraffollato

Alberto Giulini

È Marko Pjaca l'ultimo nome finito sulla lista degli infortunati. Il trequartista croato, decisivo con due gol nelle ultime due uscite, salterà almeno la trasferta di Venezia per un infortunio al polpaccio. Un problema non da poco per Ivan Juric, che nelle ultime settimane ha già dovuto fare i conti con diversi giocatori ai box per problemi fisici.

LE PUNTE - Tanti infortuni che riguardano soprattutto il reparto avanzato. Il nome per eccellenza è quello di Andrea Belotti, ancora alle prese con la forte contusione rimediata a fine agosto contro la Fiorentina. L'esclusione di fratture aveva fatto tirare un sospiro di sollievo ai granata, ma i tempi di recupero del Gallo si stanno rivelando più lunghi del previsto: ad oggi il giocatore non riesce a correre ed una data per rivederlo in campo sarebbe quindi difficile da stabilire. Un problema in più per il tecnico, considerando che da ormai più di un mese manca ancora Simone Zaza. Il centravanti lucano si era dovuto fermare alla vigilia della gara di coppa con la Cremonese per una contusione al ginocchio con interessamento dei legamenti e non ha ancora ripreso a lavorare con il gruppo.

SULLA TREQUARTI - Le novità più fresche dall'infermeria riguardano invece la trequarti. L'ultimo a fermarsi - come detto in apertura - è stato Marko Pjaca. Problemi al polpaccio per il croato, che è stato sottoposto ad esami strumentali: le analisi hanno evidenziato un risentimento distrattivo. Il giocatore ieri è stato sottoposto a terapie e salterà sicuramente la trasferta di domani contro il Venezia; un eventuale impiego nel derby sarà da valutare a seconda dell'evoluzione clinica, ma il recupero per la stracittadina è tutt'altro che scontato. Un'assenza che va ad aggiungersi a quella di Dennis Praet, uscito anzitempo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra per il trequartista belga, che si rivedrà probabilmente in campo dopo la sosta. Sulla trequarti Juric potrà invece contare su Verdi, recuperato già per la gara con la Lazio dopo un affaticamento muscolare. Sicuramente non si potrà parlare di emergenza perché i giocatori non mancano, ma il tecnico si sta ora trovando a fare i conti con un numero non più così ampio di alternative. Davanti Sanabria dovrà stringere i denti, sulla trequarti la scelta si limita a Brekalo, Linetty e Verdi a meno di adattare altri elementi.