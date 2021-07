Toro, Karamoko lascia il ritiro di Santa Cristina: non ha convinto Juric

Il trequartista francese non ha convinto Ivan Juric e per questo il suo ritiro con la prima squadra è già terminato

Dal ritiro del Torino di Santa Cristina arriva la prima bocciatura. Il nuovo tecncico granata Ivan Juric non è stato convinto delle prestazioni offerte da Ibrahim Karamoko, trequartista classe 2001. Il giocatore francese ha già infatti fatto ritorno a Torino e da quest'oggi non si allenerà più con gli altri giocatori del Toro. Questa scelta poteva essere già prevista per il fatto che il centrocampista classe 2001 è stato uno dei pochi giocatori a non scendere mai in campo durante l'amichevole di domenica scorsa contro l'Obermais Merano. Adesso per il trequartista francese potrebbero aprirsi le porte del mercato con la dirigenza granata che potrebbe cercare per lui una sistemazione in prestito.