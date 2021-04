Toro, ricordi Sadiq? Dalla Spagna: “Il Bayern lo segue”

Il Bayern Monaco segue Umar Sadiq. Lo riferisce AS, un importante quotidiano sportivo spagnolo. L’attaccante nigeriano dell’Almerìa classe ’97, che milita nella seconda divisione spagnola, è una vecchia conoscenza del nostro...

Il Bayern Monaco segue Umar Sadiq. Lo riferisce AS, un importante quotidiano sportivo spagnolo. L'attaccante nigeriano dell'Almerìa classe '97, che milita nella seconda divisione spagnola, è una vecchia conoscenza del nostro campionato ma soprattutto del Toro. Sadiq ha giocato coi granata nella stagione 2017/18 raccogliendo solo 3 presenze in Serie A e 225 minuti giocati. Il giocatore ha una clausola di 60 milioni, che diventeranno 80 in caso di promozione alla massima serie. Il Bayern resata ad osservare, dato che non ha ancora presentato nessuna offerta ufficiale consapevole che, dopo il Covid e la crisi che ha causato, un'offerta di 30 milioni potrebbe essere accettata dal club spagnolo. Dal canto suo, l'Almerìa non vorrebbe privarsi del suo attaccante e averlo a disposizione nella massima divisione ma davanti ad un'offerta importante si siederà al tavolo delle trattative.