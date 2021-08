Toro, vigilia di Coppa Italia: ultimo allenamento e niente conferenza di Juric

Giornata di rifinitura per i granata: si avvicina l’esordio in Coppa Italia

Il momento dell’esordio ufficiale del Toro targato Ivan Juric si avvicina sempre più. La gara in programma domenica sera alle 21 contro la Cremonese, valida per i 32esimi di Coppa Italia, segnerà a tutti gli effetti l’inizio del nuovo corso. In questo sabato di vigilia si svolgerà quindi l’ultimo allenamento in preparazione dell’incontro. Come di consueto, potrete trovare sulle colonne di Toro News tutti gli aggiornamenti di giornata.