Tra arbitri, sfortuna e l’assenza di Praet: così Juric spiega la crisi Toro

Sull'infortunio del belga: "Due o tre spunti a partita li dava sempre, ci è mancato quando attaccavamo senza segnare"

LA QUALITÀ E PRAET - A tal proposito nella conferenza della vigilia di Salernitana-Torino non è mancato un riferimento al livello qualitativo della rosa. Dopo aver parlato di "squadra di media levatura", Juric ha infatti ribadito ulteriormente il concetto espresso: "In generale non abbiamo giocatori che abbiano qualità straordinarie e che siano in grado di vincere le partite da soli, quindi abbiamo sempre faticato a vincere. Anche io vorrei avere di più ma penso che i ragazzi abbiano fatto di tutto per farcela e non ci siano riusciti". Tra le note negative il tecnico si è nuovamente soffermato sull'infortunio di Praet, assenza che si sta facendo particolarmente sentire sulla trequarti poiché non c'è un vero e proprio sostituto del belga: "L'unico neo è che si sia fatto male subito dopo il mercato, perché parliamo di un giocatore che due o tre spunti a partita te li dava sempre. Ci è mancato in certe partite in cui attaccavamo tanto e non siamo riusciti a fare gol". L'auspicio di Juric è dunque che nel finale di stagione la squadra possa invertire la marcia, perché la crisi degli ultimi due mesi non influenzi negativamente il giudizio su un campionato che per larghi tratti è stato condotto oltre le aspettative: "Gli ultimi risultati hanno giustamente sminuito il lavoro svolto, ora le ultime nove partite hanno il significato principale di dare un aspetto pienamente positivo alla stagione".